Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü

20.04.2021 20:38
Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.

Gaziantep'te etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu. Uçan çatı sitenin bahçesindeki çocukların oyun oynadığı alanına düşerken, facianın eşiğinden dönüldü. Çocukların panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla ortaya çıkan fırtına kısa sürmesine rağmen birçok yerde evlerin çatısının uçmasına neden oldu. Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın uçan çatısının site bahçesine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sitenin bahçesindeki oyun sahasının üstüne düşen çatı parçaları site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Çatı çocukların oynadığı sahanın üzerine düştü

Çatının büyük bir gürültüyle bahçeye düşmesinin ardından site sakinleri panikle bahçeye çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda oyun alanının kapı kısmının üzerine düşen çatı parçaları oyun sahasından çıkışı kapattı. Sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlarda oyun sahasının tellerinin arasından dışarı çıkan çocukları aileleri sakinleştirdi. Adeta can pazarının yaşandığı anlarda güvenlik kameraları sitenin istinat duvarının çökmesini ve site otoparkında bulunan araçların üzerine çatı parçalarının düşmesini anbean kaydetti.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Olayın ardından sitenin bahçesi savaş alanına döndü. Site otoparkında bulunan araçların büyük bir çoğunluğu hasar görürken çatının uçtuğu apartmanın son katlarında bulunan dairelerde zarar gördü.

"Parçalar çocukların üzerine düşebilirdi"

Çatının uçtuğu anları balkonundan gördüğünü söyleyen Erdal Kılıç, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtti. Oyun sahasında oynayan çocukların üzerine çatı parçalarının düştüğünü anlatan Kılıç, "Oyun sahasının üzerindeki ipler olmasaydı parçalar çocukların üzerine düşebilirdi. Çok şükür bir şey olmadı. Hepimiz çok korktuk. Her şey bir anda oldu. Arabalarda baya hasar gördü" dedi. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü
Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü - Son Dakika


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