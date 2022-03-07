Son dakika haber! Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir

07.03.2022 19:22
Son dakika haber! Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir

Son dakika gündem haberine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, hükümetlerin yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladıkları destekleyici politikaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle gelecek dönemde de sürdürmelerinin gerekebileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, hükümetlerin yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladıkları destekleyici politikaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle gelecek dönemde de sürdürmelerinin gerekebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, hükümetlerin geçen senenin yarısından itibaren artan fiyatların etkisini hafifletmek için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydukları, mevcut jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında yansımaları nedeniyle bu tip politikaların uygulanmaya devam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin bu geçici destekleyici tedbirlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini absorbe edebileceği vurgulanırken, bazı ülkelerin ise söz konusu politikaları ilerleyen dönemde uygulamadan çekmek konusunda zorlanabileceği ifade edildi.

Bu durumun ülke kredi profilleri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Reyting kuruluşu tarafından derecelendirilen 120 ülkeden 66'sının geçen yılın ortasından bu yılın ortasına kadar para politikası araç çantasına ilaveten enflasyonun etkisini hafifletmeyi amaçlayan teşvik, vergi indirimi ve fiyat kontrolü gibi destekleyici politikaları uygulamaya soktuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Geçici politikalar yerleşik hale gelirse kamu maliyesi üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Küresel emtia fiyatları beklediğimizden daha uzun süre yüksek kalabileceğinden bu risk önemli. Rusya-Ukrayna ihtilafı, özellikle Avrupa'da enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, Ukrayna, Rusya, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:27:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement