Son dakika haber... Fitch: Küresel toparlanma 2021 ortasında güç kazanacak

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, önümüzdeki yılın ortalarından itibaren, aşıların ve buna bağlı olarak sosyal mesafe etkilerinin de azalmasıyla, küresel ekonomik toparlanmanın güç kazanmasının beklendiğini vurguladı.

Fitch'in, yeni açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonomik büyüme için 2020 yılı öngörüsü "yüzde 4.4 küçülme"den, "yüzde 3.7 küçülme"ye revize edildi.

Raporde, 2021 yılı büyüme öngörüsü yüzde 5.2'den yüzde 5.3'e, 2022 yılı küresel büyüme beklentisi de yüzde 3.6'dan yüzde 4.0'e yükseltildi.Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Covid-19 pandemisinde ikinici dalganın, yeni kısıtlamalar getirdiği için "küresel iyileşme yolunun beklenenden daha engebeli" olduğuna dikkat çekerek, "Ancak, aşı haberleri önümüzdeki iki yıldaki ekonomik görünüm için çok olumlu" dedi.