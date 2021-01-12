Son dakika haber: Fitch'ten küresel sukuk arzının 2021'de hızlanacağı beklentisi - Son Dakika

Son dakika haber: Fitch'ten küresel sukuk arzının 2021'de hızlanacağı beklentisi

12.01.2021 18:05
Son dakika haber: Fitch'ten küresel sukuk arzının 2021'de hızlanacağı beklentisi, System.String[]

Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk arzının 2021'de hızlanmasının beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk arzının 2021'de hızlanmasının beklendiğini duyurdu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Katar ve komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) yatırım kısıtlamalarının gevşetilmesinin sukuk piyasasında yüksek hacimlere katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ihraççıların vadesi gelen borçları yeniden finanse etme ve büyük bütçe ihtiyaçlarını fonlama arayışına girdiği 2020'yi takiben, küresel sukuk arzının 2021'de hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

Yeşil, sürdürülebilir ve hibrit sukuk gibi yenilikçi ve çeşitli ihraçların daha geniş yatırımcı talebini çekmeye devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, önemli İslami finans yetki alanlarındaki kamu fonlarının genel sukuk hacimlerine büyük katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar ile KİK komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde yerleşik İslami yatırımcılar için yatırım kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Katar sukuk hacimlerinin kademeli olarak artacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, KİK, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan 18 aydan uzun vadeli sukuk ihraçlarının 2020'de yüzde 1,9 azalarak 41,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

"Sukuk hacmi, yıllık yüzde 12,9 artarak 118,6 milyar dolar oldu"

Fitch tarafından değerlendirilen sukuk hacminin yıllık yüzde 12,9 artarak 118,6 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, yeşil ve sürdürülebilir sukuk arzının bir önceki yıla göre yüzde 96,2 artarak 8,4 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, 2019'da yüzde 1,5 olan negatif görünümlü sukuk ihraç oranının ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 23,4'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, S&P Global Ratings'den yapılan açıklamada da küresel sukuk piyasasının 2021 ve sonrasında düşük faiz oranlarından ve likidite bolluğundan yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.

Açıklamada, küresel sukuk ihraçlarının 2021'de 140-155 milyar dolar seviyesine yükselmesinin beklendiği aktarılarak, Türkiye'nin de aralarında olduğu İslami finans ülkelerinin ekonomilerinin büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi, Katar, Kredi, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Fitch'ten küresel sukuk arzının 2021'de hızlanacağı beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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