Son dakika haber... Fitch: Yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabilir - Son Dakika

Son dakika haber... Fitch: Yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabilir

21.01.2021 18:45
Son dakika haber... Fitch: Yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabilir, System.String[]

Son dakika haberleri: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabileceğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabileceğini duyurdu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, 2021'in ilk çeyreğinde özellikle salgınla mücadele edebilmek için kısıtlamaların yeniden artırılması sonucu Avrupa ülkeleri dahil pek çok bölgede küresel petrol talebinde marjinal bir şekilde daralma olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikaları ve salgının istikameti, bu yıl küresel petrol fiyatlarında itici güç olmaya devam edecek. Salgın nedeniyle talep her ne kadar düşük olsa da üretimin azaltılması, birçok ülkede aşılamaların başlamasının yatırımcı iyimserliğini artırması nedeniyle petrol fiyatları Ekim 2020'den bu yana bariz bir şekilde yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Aşılama programları tam olarak etkin hale gelene kadar 2021 yılının ilk yarısına kadar petrol fiyatları üzerinde baskının devam edebileceği belirtilen açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama talebin 94,1 milyon varil seviyesinde olmasını beklediği kaydedildi.

Çin'de ekonomik toparlanmanın petrol talebini desteklediği aktarılan açıklamada, petrol talebi üzerindeki itici etkinin, nüfusun kritik önemdeki kesiminin aşılanmasının tamamlanmasına kadar görülmeyebileceği bildirildi.

Petrol, Kredi, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Fitch: Yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabilir - Son Dakika Ekonomi


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