Son dakika haber! FLAŞ - Son Dakika

Bakan Albayrak: TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:12

Kaynak: DHA

Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz

HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz