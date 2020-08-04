Son dakika haber! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.
Bakan Albayrak: TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
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4.08.2020 17:52:54. #1.13#
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