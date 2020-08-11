Son dakika haber... FLAŞ - Son Dakika

Son dakika habere göre Flash!!FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Flash!!
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
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11.08.2020 16:18:29. #1.12#
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