Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 92 bin 301 , bugünkü vaka sayısı bin 412 , bugün iyileşen sayısı 882.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 92 bin 301 , bugünkü vaka sayısı bin 412 , bugün iyileşen sayısı 882.
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21.08.2020 02:52:01. #1.12#
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