Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Giresun'a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Giresun'a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.
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26.08.2020 23:17:59. #1.12#
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