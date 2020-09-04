KAYIP 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 11'E ÇIKTI

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 1'i asker 5 kişinden birinin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent-Tirabolu ilçeleri arasındaki Taşocağı mevkisinde dere yatağında bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 4 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.