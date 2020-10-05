Bakan Akar: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır.

Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir.