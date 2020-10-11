Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri: FLAŞ

11.10.2020 19:09
Son dakika haberleri: FLAŞ, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: (Hatay'daki orman yangını) Yangınların terör örgütü nedeniyle ortaya çıktığı, bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda yaygın kanaat söz konusudur.

İçişleri Bakanı Soylu: ( Hatay'daki orman yangını) Yangınların terör örgütü nedeniyle ortaya çıktığı, bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda yaygın kanaat söz konusudur. Bizi bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır.


Süleyman Soylu, Hatay, Terör, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

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