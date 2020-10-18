Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim."
18.10.2020 19:17
Son dakika haber: Bakan Koca: "Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim."
Bakan Koca: "Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.' - Son Dakika
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