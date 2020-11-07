Son dakika sağlık: Bakan Koca'dan fotoğraflı 'Covid-19 yayılıyor' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.