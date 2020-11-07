Son dakika sağlık: Bakan Koca'dan fotoğraflı 'Covid-19 yayılıyor' uyarısı - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bakan Koca'dan fotoğraflı 'Covid-19 yayılıyor' uyarısı
07.11.2020 17:37
Son dakika sağlık haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.
Son Dakika Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler