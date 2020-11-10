Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı - Son Dakika

Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı

10.11.2020 12:14
Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen, çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen, çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. En sonunda Ermenistan, Paşinyan pes etmek durumunda kaldı. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. Sahadaki kazanımların da faydasıyla kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı Azerbaycan'a teslim edilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Maarif Vakfı'nın imzalanan anlaşma ile Kırgızistan'da okullar açarak, eğitim kalitesine destek sağlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, pandemi sürecinde her zaman Kırgız halkının yanında olduklarını, gerekli yardımları yaptıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulursa yine yardım edebileceğimizi söyledik. Bunları konuştuk, liste hazır, kardeş Kırgızistan'a ilave tıbbi yardımları en kısa zamanda ulaştıracağız" dedi.

'SEÇİMLERDEN SONRAKİ OLAYLARDA İLK BOY GÖSTEREN FETÖ'CÜLER OLDU'Türk firmalarının Kırgızistan'da ciddi oranda yatırım yaptığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelmeden önce kardeşim Ruslan, Kırgızistan'daki Türk firmalar ile bir araya geldi, onlarla görüştü. Kardeş Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasına önem veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde maddi desteklerimizi de iletmiştik. FETÖ konusunu da ele aldık. FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Bizde neler yaptığı, diğer ülkelerde neler yaptığı malum. Kırgızistan'daki seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı. FETÖ'cülerin en çok sevdiği şey kaos üretmek, darbe yapmak ve gittiği yerleri karıştırmak. Bu tehdidin önüne de birlikte geçeceğiz, birlikte çalışacağız. Bölgedeki gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta samimi bir ortamda iki kardeş arasında olduğu gibi çok verimli toplantılar yaptık" diye konuştu.'ERMENİSTAN PES ETMEK DURUMUNDA KALDI' Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkese ilişkin, şunları söyledi: "Daha önce 2 defa ateşkes çabaları oldu. Bizim de destek verdiğimiz çabalar oldu. Her seferinde Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen, çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan bunun bedelini ağır ödedi. En sonunda Ermenistan, Paşinyan pes etmek durumunda kaldı. Dün gece ateşkes imzalandı. Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 bölge işgal altındaydı ve Karabağ. Daha önce birçok formüller vardı, 5 rayondan Ermenistan çekilecek, 2 rayon da Karabağ'ın statüsüne göre belirlenecekti. Sahadaki kazanımların da faydasıyla kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı Azerbaycan'a teslim edilecek. Zaten Azerbaycan ordusu bunların 4'ünü geri almıştı. Diğer 2'sinin Azerbaycan'a iadesi ile ilgili anlaşmanın içinde var. Bunlar da bu şekilde netleşmiş oldu. Savaşı başlatan Ermenistan'dı. Çatışma hattındaki sivillere ve Azerbaycan güvenlik güçlerine saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın, bunun bedelini ödetirirler. Türk halkı de en güçlü şekilde desteğini göstermiştir. Hayırlı olsun, bu bir ders olsun."'FETÖ TEHLİKESİNİ AMERİKA DA GÖRMEYE BAŞLADI'Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için bir tehdit, tehlike olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Tüm ülkelere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette bizimle dayanışma göstermelerini bekliyoruz. FETÖ'nün o ülkedeki mevcudiyeti o ülkenin istikrarı için tehdittir, terör örgütüdür. Bu terör örgütünü kullananlar var, kullananlar da o ülkenin hayrına kullanmıyor, aleyhine kullanıyor, bu bir gerçek. Bu tehlikeyi FBI da görmeye başladı, Amerikan yetkililer de görmeye başladı. Amerika için de tehdit. Daha önce FBI'ın soruşturmalar başlattığını sizlere söylemiştik. Bu soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün karanlık yüzünü görmeye başladığını Amerikan kurumları bize söylüyor. 'Buraya kadar geldiler, büyükelçiliğimize gidiyorlar, ne kadar karanlık bir yapı'. İnsanı ve teknolojiyi nasıl kullandıkları, illegal faaliyetleri ve oradaki okullardaki usulsüzlükler. Oradaki konsept okullarına bağlı şirkete, ABD Adalet Bakanlığı ceza verdi. Bunu laf olsun, diye vermedi, usulsüzlükten dolayı verdi. Bu bir suç şebekesidir. Amerikan yetkileri, güvenlik kurumları, adalet bakanlığı bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı da memnuniyet duyuyoruz."

Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı
Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Ermenistan pes etmek durumunda kaldı, Azerbaycan için büyük başarı - Son Dakika


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