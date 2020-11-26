Bakan Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarına verilen cezalarla ilgili, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin verilen kararlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

ANKARA, -