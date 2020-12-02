Sağlık Bakanı Koca: "Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.' - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı

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