Sağlık Bakanı Koca: "Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."
02.12.2020 19:20
Sağlık Bakanı Koca: "Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."
Sağlık Bakanı Koca: "Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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