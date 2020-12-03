Son dakika haber! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haber! FLAŞ
03.12.2020 14:23
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın, kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın, kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. İnancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak bizim için görevdir.
Son Dakika Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor