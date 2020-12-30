Son dakika haber... flaş - Son Dakika

Son dakika haber... flaş
30.12.2020 09:49
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Akar: Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik.
Milli Savunma Bakanı Akar: Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi.
24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiği kesildi.
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