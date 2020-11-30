Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce... - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...

30.11.2020 20:00

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir."

"(Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır."

"Katar Yatırım Otoritesi, 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan çıkmadı. Biz hiçbir zaman yatırımcının rengini, dinini sorgulamadık. Çünkü paranın rengi olmaz. Para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi yatırımcıyı bölmedik."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Hafta içi her gün gece saat 21. 00 ile sabah 05. 00. arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 05'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Dünyanın her yerinde görünmemiş bir tırmanışa geçen salgının Türkiye'de etkili olduğunu ifade eden Erdoğan," Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni bir takım tedbirleri hayat geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine yaklaşması hepimizin dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları asgariye indirmek için h şu aşamada er türlü gayreti gösteriyoruz. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tip tedbirler dışında bir çare bulunmuyor" dedi.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan,"Vatandaşlarımızdan ricam, öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmeleri. Salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Daha önemlisi tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur olmadıkça kalabalığa karışmamalarını evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. En etkili tedbir kendimizi korumaktır. Kendimiz sağlıklı olsak bile sevdiklerimiz ve diğer insanların sağlığı için üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Mevsim itibari ile soğuk algınlığı ve gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu gayrete en büyük teşekkürümüz; onlara ilave yük getirmemek olacaktır. Hastanedeki doluluk oranını ne kadar aşağıda tutarsak salgınla mücadelede kendimizi güvende hissederiz" diye konuştu.

Salgın tehdidinin en az fiziki güvenlik tehditleri kadar önem kazandığını söyleyen Erdoğan," Özellikle söylüyorum. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarını ve sağlık çalışanlarımızın gayretlerini değersizleştirme niyetiyle yapılan spekülasyonlara karşı dikkatli olmalıyız. Bozgunculuğu meslek haline getirmiş bir kesimin gerçeklerle yalanları harmanlayarak kamuoyunu zehirleme çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir. Pek çok ülkenin sağlık sistemi ve altyapısının yetersizliği sebebi ile maruz kaldığı toplumsal kargaşa iklimine bizi sürüklemek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Aşı sürecinin başlamasıyla kontrol edilmesi daha kolay bir mücadele dönemine giriyoruz"

Türkiye'nin salgın karşısında verdiği mücadeleyi kazanacağını ifade eden Erdoğan, "Bu dalganın üstesinden geldiğimizde inşallah, aşı sürecinin başlamasıyla kontrol edilmesi daha kolay bir mücadele dönemine giriyoruz. Önümüzdeki bahar ayından itibaren bu küresel salgın krizini geride bırakmış olmayı ümit ediyoruz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşısıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz ilk etapta. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecek. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacak. Yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz. İhtiyacımız olan vakti milletimizle birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarak kazanmamız gerekiyor. Salgın krizini sosyal krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de Üretimi, eğitimi, istihdamı, sosyal hayatı sürdürmeyi birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla kabine toplantımızda İlave tedbirleri istişare ettik" açıklamasında bulundu.

"Genelgede belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak"

Yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan," Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucu hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşam ı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım ve orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenen saatler içinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar, paket servis dışında hizmet vermeyecek. Genelgede belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi hıfzıssıhha kurulları toplu ulaşım araçlarında salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır. Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumalarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranını göz önünde bulundurarak misafir kabulüne ara vermelerini, özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak nikahlar da yine aynı sayıyı geçemeyecek. Hamam sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek. Umumi hıfzıssıhha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edecekleri müşteri sayısını kabul sayısını AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecektir. Kalabalık cadde ve meydanlara girişler yine umumi hıfzıssıhha kurulu kararıyla sınırlandırılabilecektir. Zorunlu hizmetler dışındaki Kamu kurumlarının mesai saatleri 10 ile 16. 00 olarak uygulanabilecek. 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir" dedi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce... - Son Dakika


Son Dakika

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