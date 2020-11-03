Avusturya hükümeti, başkent Viyana'da dün gece 5 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda ülkede üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 5 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi. Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda, ülkede üç günlük yas ilan edildiğini belirtti. Nehammer, kamu binalarının perşembe gününe kadar kapalı olacağını ifade ederek, " Öğleden sonra saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Avusturya Cumhuriyeti, çeşitlilik, diyalog ve birbirine saygı ülkesi olmuştur ve öyle olacaktır, 2 Kasım 2020 olayları ülkemizi daha da sarsmış ve etkilemiştir. Avusturya Cumhuriyeti olarak özgürlüğü, demokrasiyi ve bir arada yaşamamızın değerlerini kararlılıkla ve gerekli tüm araçlarla savunacağız" dedi. Öte yandan yas kararı sonrası, federal binalar üzerindeki bayraklar yarıya indirilerecek.