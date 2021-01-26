Son dakika haberleri... İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti

26.01.2021 15:02
Son dakika haberleri... İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti, System.String[]

Son dakika haberine göre İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifasını sundu.

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifasını sundu.

Ülkede 13 Ocak'ta koalisyonun küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisinin hükümetten ayrılmasıyla parlamentodaki çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan 2. Conte Hükümeti, istifa etmek durumunda kaldı.

Conte, bu sabah Başbakanlıkta kabinesini topladı ve istifa edeceğini açıklayıp bakanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Bakanlar Kurulunun ardından cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giden Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya hükümetinin istifasını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mattarella'nın, Conte'nin istifasını aldığı ve yarından itibaren parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelere başlayacağı bildirildi.

Muhtemel senaryolar

Cumhurbaşkanı Mattarella, yürüteceği istişarelerde, teamüller gereği erken seçim seçeneğinden önce mevcut parlamento aritmetiğinde hükümet kuracak çoğunluk olup olmadığını değerlendirecek.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Conte'nin kendi liderliğinde parlamentoda daha sağlam çoğunluğa sahip geniş katılımlı bir koalisyon kurulması ve bu konuda istişareleri Cumhurbaşkanı'nın yapabilmesi için istifa ettiği belirtildi.

Conte'nin 3. kez hükümet kurma görevini üstlenmeyi beklediği, koalisyon ortakları 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD) ile Özgürler ve Eşitler'in (LeU), bu sabahki kabine toplantısında Conte'nin liderliğinde yeni hükümet kurulması görüşüne destek verdikleri belirtildi.

Parlamentodaki sandalye sayısı bakımından özellikle üst kanat Senatoda salt çoğunluk sayısına yetişemeyen M5S, PD ve LeU'nun bu durumda yeni bir grubun desteğine ihtiyacı var. Bu üç parti, koalisyonu bozan Iv ile yeniden bir araya gelme fikrine ise olumlu yaklaşmıyor.

Buna karşın basında yer alan senaryolarda, Conte'nin hükümeti kuramaması halinde, M5S, PD ve Iv'nin başka bir teknokrat isimle yeni bir hükümet kurabileceği ya da birkaç partinin destek vermesiyle teknokrat bir hükümetin kurulmasının gündeme gelebileceği de yer aldı.

Basında, eski Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi ve eski IMF Türkiye Masası Şefi ekonomist Carlo Cottarelli'nin isimleri de başbakan adayları arasında geçiyor.

Bütün bu ihtimallerin olmaması halinde ise normalde 2023'te sona ermesi gereken yasama döneminin Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılıp, erken seçime gidilmesi ihtimali de bulunuyor.

Ülkedeki kamuoyu yoklamalarında ilk üç sırada gözüken muhalefetteki aşırı sağcı partiler Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ise erken seçim çağrısı yapıyor.

2. Conte Hükümeti

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.

Senato'da salt çoğunluğun olmaması hükümeti, kırılgan hale getirmiş, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı.

Conte ve diğer koalisyon ortakları, 20 Ocak'tan bu yana hükümeti, parlamentoda güçlendirecek ortak arayışına girmiş ancak temaslarından bir sonuç alamamıştı.

2. Dünya Savaşı'nın ardından 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 2. Conte Hükümeti, ülkedeki 66. hükümet idi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, İstifa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti - Son Dakika


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