Son dakika haber: flash! - Son Dakika

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Son dakika güncel haberine göre flashİstanbul Valiliği: Bahçelievler'deki patlamada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
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İstanbul Valiliği: Bahçelievler'deki patlamada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:47 Kaynak: DHA
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