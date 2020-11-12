Son dakika haber... FLO'dan Edirneli çocuklara kışlık ayakkabı hediyesi - Son Dakika

Son dakika haber... FLO'dan Edirneli çocuklara kışlık ayakkabı hediyesi
12.11.2020 11:11
Son dakika haberine göre Edirne'de FLO, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara kışlık ayakkabı hediye etti.
Edirne'de FLO, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara kışlık ayakkabı hediye etti.
Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ercan Aras Edirne'deki okulları ziyaret etti.
FLO ekibi eğitime destek amacıyla 27 okulda çocuklara 1151 çift kışlık ayakkabı hediye etti.
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