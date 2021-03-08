Son dakika haberi... "Florür diş çürüğünü önlemede etkilidir" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Florür diş çürüğünü önlemede etkilidir"

08.03.2021 12:16
Son dakika haberi...

Son dakika haberi: Diş Hekimi Özge Bektaş, özellikle sosyal medyada diş macunlarında yer alan florür maddesiyle ilgili, 'çocuklarda zeka geriliğine yol açıyor' gibi bilimsel verilere dayanmayan iddiaların son derece sakıncalı olduğuna dikkat çekti.

Diş Hekimi Özge Bektaş, özellikle sosyal medyada diş macunlarında yer alan florür maddesiyle ilgili, 'çocuklarda zeka geriliğine yol açıyor' gibi bilimsel verilere dayanmayan iddiaların son derece sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, florürün diş çürüğünü önlemede etkili bir madde olduğunu söyledi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Bektaş, son dönemlerde özellikle sosyal medyada florür ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan yanlış ifadelerin yer aldığını belirterek, faydalarına yönelik bilgi verdi.

Başta diş macunu olmak üzere pek çok gıdada da kullanılan florürün kullanımının sağlığa zararlı etkilerinin olduğu, toksik özelliği ile zeka geriliğine yol açtığı şeklindeki söylemlerin aileler tarafından endişeyle karşılandığını ve bilgi kirliliğine neden olduğunu söyleyen Bektaş, "Aileler, florür konusunda bilgi eksikliği veya yanlış yönlendirme sonucunda koruyucu ve önleyici uygulamaları reddediyor. Böylece, diş çürüklerinin önlenmesi gereksinimi olan yüksek risk grubundaki çocukların korunmasını engelleyerek ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyorlar" dedi.

Diş çürüğünün oluşumunda temel olarak ağızda bulunan ve çürüğe neden olan bakteriler ile aşırı şeker tüketiminin de etkin olduğunu söyleyen Bektaş, çürükten korunmak için tükürüğün koruyucu özellikleri ve florürün etkili olduğunu dile getirdi.

Çocuk hastalarda sağlığı tehdit eden hastalıkların aşı uygulamaları ile önlenmesi gibi florür uygulamalarının da diş çürüklerinin önlenmesinde etkisi kanıtlanmış ve düşük maliyetli bir yöntem olduğunu belirterek, bilimsel araştırmaların da florürün ağızda düşük dozda sürekli olarak bulunmasının diş çürüklerinin önlenmesinde ve diş minesinin ağızdaki asitlere karşı dirençli hale getirilmesinde oldukça etkili olduğunu gösterdiğini ekledi. Bektaş, bu nedenle florür içeren diş macunlarının dünya genelinde kullanıldığını söyledi.

"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN FLORÜR ŞART"

3 yaş altı çocuklarda görülen erken çocukluk çağı çürüğünün önlenmesi, çocuğun erken dönemde diş enfeksiyonu nedeniyle sorun yaşamaması ve genel anestezi altında diş tedavilerine gerek kalmadan uygun ağız diş sağlığının devamı için florürün oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, "6 yaşından küçük çocuklarda yutma riskinden dolayı toksik riski azaltmak amacıyla yerel uygulamalarda jeller yerine florür verniklerinin kullanımı öneriliyor. Florür verniklerinin kullanımından sonra herhangi bir olumsuz etki meydana gelmiyor. Ama bu uygulamaların diş hekimi tarafından tükürük emici kullanılarak diğer kaynaklardan florür alımı ve çürük riski değerlendirilerek yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Bektaş, diş çürüklerinin önlenmesinde florür uygulamaları ile beslenmenin düzenlenmesi, ağız hijyeninin sağlanması, antimikrobiyal yaklaşımlar, düzenli diş hekimi kontrolünün de oldukça önemli olduğunu aktardı.

"GÜNDE 2 KERE FLORÜRLÜ MACUNLA FIRÇALAYIN"

Bektaş, çocukların diş hekiminin önereceği yöntemlerle florürden yararlanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Diş hekimleri tarafından doğru zamanda, doğru yöntemle, doğru konsantrasyon ve miktarda florür kullanıldığı sürece güvenlidir. Diş hekimlerinin önerdiği uygun miktarlarda kullanılan florürün insan sağlığı üzerine hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Günde 2 kere yaşa uygun konsantrasyon ve miktarda florürlü diş macunu ile dişlerin fırçalanması; diş hekimi tarafından belirlenen bireyin yaşına, gereksinimine ve çürük risk grubuna uygun periyodlarda yerel florür uygulamalarından yararlanılması diş çürüğünün azaltılmasında önemli rol oynamaktadır."


Diş Hekimliği Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Diş Hekimi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... 'Florür diş çürüğünü önlemede etkilidir' - Son Dakika


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