Son dakika haber: Floyd'un son sözleri gökyüzünde - Son Dakika

ABD'nin Minneapolis kentinde Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un son sözleri gökyüzüne taşındı. Ülke genelinde eylemlerin de fitilini ateşleyen Floyd'un ölümünün unutulmamasını isteyen sanatçı Jammie Holmes, hazırladığı pankartlara Floyd'un son sözlerini yazdırdı. Floyd'un, "Nefes alamıyorum", "Boynum acıyor", "Karnım acıyor" sözleri, Detroit ve New York semalarına taşındı. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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