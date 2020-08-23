Son dakika haber! FOÇA'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, KAYIP SARP'IN ARANDIĞI FACİADA TEKNEYE ULAŞILDI - Son Dakika

Son dakika haber! FOÇA'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, KAYIP SARP'IN ARANDIĞI FACİADA TEKNEYE ULAŞILDI

Son dakika haberleri... İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'u (9) arama çalışmaları sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haber! FOÇA'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, KAYIP SARP'IN ARANDIĞI FACİADA TEKNEYE ULAŞILDI, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'u (9) arama çalışmaları sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Arama çalışmalarının 21'inci gününde, facianın yaşandığı tekne, battığı yerin yakınındaki Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın yerde, Sahil Güvenlik'in sonar cihazı ile yaptığı taramalar sonucu bulundu. Göksoy'un da yakınlarda olabileceği ihtimali üzerine aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kayıp Sarp Göksoy için arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş alanda arama- kurtarma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama- Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama yaparak, çalışmalara destek verdi. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar, 35 metre derinliğe kadar inerek, kayıp çocuğu aradı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. 2 günlük aranın ardından arama- kurtarma çalışmalarına 18 Ağustos'ta tekrar başlandı. Dalgıçlar, 35 metreye kadar derinliklerde su altı çalışması yaptı. Belirli aralıklarla zodyak botlarla da sahil taraması yapıldı. Bu sabah Sahil Güvenlik ekiplerinin sonar cihazı ile yaptığı aramalarda yeni bir gelişme yaşandı. Facianın yaşandığı tekne, battığı yerin yakınındaki Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın yerde bulundu. Kayıp Sarp'a ise hala ulaşılamadı.

Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FOÇA'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, KAYIP SARP'IN ARANDIĞI FACİADA TEKNEYE ULAŞILDI - Son Dakika
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