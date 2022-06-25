Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi - Son Dakika
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Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

25.06.2022 18:17
Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

Son dakika habere göre Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.

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DHA


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Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi
Kaynak: DHA

Mehmet Maral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi - Son Dakika

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