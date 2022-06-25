Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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DHA
Kaynak: DHA
Mehmet Maral, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi - Son Dakika
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