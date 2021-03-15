Son dakika haber: Fransa, AstraZeneca aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

Fransa'nın Montauban kentinde Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla Fransa-İspanya Zirvesi gerçekleştirildi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Sanchez ile yaptığı görüşmede dış politika konularını da ele aldığını ifade eden Macron, Sahel bölgesinin güvenliği ve istikrarına İspanya ile katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Macron, "aşı pasaportu" yerine "aşı sertifikası" kavramını kullanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Bu konuda önemli olan Avrupalıların yeniden seyahat edebilmesi ve şartların belirlenmesi olduğunun altını çizen Macron, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere seyahat konusunda aşı sertifikası gündeme geleceğini belirtti.

Macron, dünyada aşıların hepsinin kabul edilip edilmeyeceği gibi soruların da cevaplanması gerektiğini dile getirdi.

Bu konularda Avrupa'da koordinasyonun gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili görüşünü yarın açıklayacağını kaydederek, bu aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Macron, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Sanchez de Fransa ile ilişkileri geliştirmek istediğini aktardı.

Kendilerinin de "aşı pasaportu" yerine "aşı sertifikası" tabirini kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Sanchez, "AB'nin tüm hükümetleri bu projenin mümkün olan en kısa zamanda hayata geçmesini istiyor. Son zirvede bunu söyledik." dedi.

Sanchez, AstraZeneca aşısının kullanımıyla ilgili kararlarını İspanya Sağlık Bakanı'nın açıklayacağını belirtti.

Fransa gibi İtalya, Danimarka, Norveç, İrlanda, Hollanda, İzlanda, Romanya, Bulgaristan ve Almanya da AstraZeneca aşısı için geçici durdurma kararı almıştı.