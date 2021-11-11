Son dakika haber... Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Karabağ'ı görüştü

Son dakika haberleri... Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Karabağ" konusunu görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Karabağ" konusunu görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Le Drian'ın, İkinci Karabağ Savaşı'ndan bir yıl sonra Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi. Ardından Le Drian'ın, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun himayesinde üçlü toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Le Drian'ın, toplantıda, taraflar arasındaki diyaloğu güçlendirme ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışı tesis etme konusunda katkıda bulunmak istediklerini söylediği aktarıldı. Açıklamada, Le Drian'ın, Azerbaycan ve Ermenistan ile diyaloğu sürdürmeyi arzuladığı kaydedildi.

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