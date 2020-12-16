Son dakika haber... Fransa Başbakanı Castex: 30 Aralık'a kadar 1 milyondan fazla doz aşı gelecek
16.12.2020 22:50
Edinilen son dakika haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısından 1 milyon 160 bin doz aşının 30 Aralık'a kadar ülkeye geleceğini söyledi.
Fransa Başbakanı Jean Castex, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısından 1 milyon 160 bin doz aşının 30 Aralık'a kadar ülkeye geleceğini söyledi.
Fransa Parlamentosu'nda konuşan Fransa Başbakanı Castex, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 1 milyon 160 bin dozun 30 Aralık'a kadar ülkeye getirileceğini açıkladı. Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle koordineli olarak 2020'nin son haftasında aşılama işlemlerine başlayacağını ifade eden Castex, bir sonraki 1 milyon 600 bin dozluk tedarikin 5 Ocak'ta yapılacağı bilgisini paylaştı.
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