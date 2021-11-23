Son dakika haber: Fransa Başbakanı Castex'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex'in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex'in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander de Croo ile görüşmüştü.

Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.