Son dakika haber | Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

23.02.2022 16:59
Son dakika haber | Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

Son dakika haberi: Fransa'nın kuzeydoğusundaki Grand-est bölgesinde bir köyde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Grand-est bölgesinde bir köyde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Haut-Rhin vilayetindeki Grussenheim köyünde Kasım 2021'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bir bomba bulundu.

Eski bir ahırın altında bulunan ABD yapımı bombanın imha edilmesi için köyün 800 sakini tahliye edildi.

Köye girişler sabah saatlerinden itibaren yasaklandı.

Ekipler, bombayı öğlen vakitlerinde imha etti.

Grussenheim köyünde, 11 Mayıs 2005'te benzer bir bomba imha edilmişti.

Belediye Başkanı Martin Kipfel, bugün imha edilen bombanın büyük ihtimal 2005'te imha edilen bombanın ikizi olduğunu belirtti.

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Fransa, Kasım, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi - Son Dakika


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