Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Fransa basınındaki haberlere göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta 3 katlı bina patlama sonucu çöktü.
Çöken binanın enkazında şu ana kadar 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kayıp olan bir kişiye ise henüz ulaşılamadı.
Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle enkazdan 5 kişi yaralı çıkarıldı.
Henüz resmi açıklama yapılmasa da binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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