Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Fransa basınındaki haberlere göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta 3 katlı bina patlama sonucu çöktü.

Çöken binanın enkazında şu ana kadar 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp olan bir kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle enkazdan 5 kişi yaralı çıkarıldı.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.