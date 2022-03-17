Son dakika haber! Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı

17.03.2022 16:57
Son dakika haber! Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı

Son dakika haberi: Fransa'da "radikal İslam'a hizmet ettiği" iddiasıyla hakkında kapatma kararı alınan El Faruk Camisinin yönetimi, kararın, yasayla güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulundu.

Fransa'da "radikal İslam'a hizmet ettiği" iddiasıyla hakkında kapatma kararı alınan El Faruk Camisinin yönetimi, kararın, yasayla güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulundu.

El Faruk Camisinin derneği Pessac Müslümanlar Birliği, avukatları aracılığıyla, Gironde Valiliğinin 14 Mart'ta aldığı camiyi 6 aylığına kapatma kararına itiraz etti.

Derneğin avukatı Sefen Guez Guez'in, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Pessac Müslümanlar Birliğinin "yasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğü gibi temel hakların ihlal edildiği" gerekçesiyle Bordeaux İdari Mahkemesine itirazda bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme kararı çıkana kadar, yürürlükteki iç güvenlik yasası kapsamında caminin açık kalacağı aktarılan açıklamada, Valiliğin kapatma kararını almadan önce, cami yönetiminden gelen görüşme talebini kabul etmediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Valiliğin talep ettiği "düzeltici önlemler kapsamında??" caminin sosyal medya hesaplarının moderatörünün değiştirildiği ve kapatılmaya gerekçe gösterilen yorumların silindiği belirtilerek, camiye yönelik ithamların çoğunun terörle bağdaştırılamayacak suçlamalar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ramazan arifesinde alınan bu kararın, Müslümanların bu kutsal ay vesilesiyle bir arada toplanma gibi temel haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

Gironde Valiliği, camide, "Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı ve şehadetin teşvik edildiği vaazlar ile İsrail'e karşı nefret içeren mesajların paylaşıldığını" savunmuştu.

Fransa camileri kapatmaya devam ediyor

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı Fransa'da bir cami daha 'radikal İslam'ı savunduğu' iddiasıyla kapatıldı Fransa'da bir cami daha 'radikal İslam'ı savunduğu' iddiasıyla kapatıldı

14 Mart, Fransa, İslam, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement