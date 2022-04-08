Son dakika haber: Fransa'da geri çağrılan pizzalar 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Fransa'da geri çağrılan pizzalar 2 kişinin ölümüne neden oldu

08.04.2022 16:28
Son dakika haber: Fransa'da geri çağrılan pizzalar 2 kişinin ölümüne neden oldu

Son dakika haberlerine göre Fransa'da E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48'i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Fransa'da E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48'i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Buitoni markasına ait Fraich'Up pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiği belirtildi.

Çocukların yaşlarının 1-17 arasında, yetişkinlerin ise 90 yaş üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, bakteri bulaşan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, kuruma bu pizzaların tüketilmesiyle ilişkili olarak gönderilen diğer hastalık vakalarının E.coli bakteriyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

Paris Kamu Savcılığının kamu sağlığı birimi tarafından 22 Mart'ta olayla ilgili "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma açtığı öğrenildi.

Pizza üretim hattında kurtçuklar

Fransa'da Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up pizzalar mart ortalarında E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.

Fabrikanın eski bir çalışanının medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.

Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Nestle, Fransa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fransa'da geri çağrılan pizzalar 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


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