Son dakika haber: Fransa'da "güvenlik tasarısı" protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa'da "güvenlik tasarısı" protestosuna polis müdahalesi
17.11.2020 23:07
Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısı protesto edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısı protesto edildi.
Fransız polisiyle gösteriler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis göstericilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
Tasarıya göre terörle mücadelede "drone" kameralar da kullanılabilecek.
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.
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