Fransa'da hastaneyi su bastı - Son Dakika

Fransa'nın güneyinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Marsilya kentindeki bir hastanede su baskını meydana geldi.
Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde bulunan La Timone devlet hastanesini aşırı yağış nedeniyle su bastı. Fırtınanın etkisiyle sular altında kalan hastanenin doktorlarından Michel Tsimaratos, bazı odalarda su seviyesinin 40 cm'e kadar ulaştığını belirtti. Su baskını nedeniyle hastanedeki ameliyatların da ertelendiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:38 - Kaynak: DHA
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