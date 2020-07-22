Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 172'ye yükseldi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 172'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 998 artışla 209 bin 910'a ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

7 milyon kişiye "ücretsiz maske"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.