Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 409 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 17 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 45 artışla 4 milyon 841 bin 308'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 409 ve son 4 günde bakımevlerinde 17 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 97 bin 301'e çıktı.

Hastanelerde, 5 bin 626'sı yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 639 kişinin tedavisi sürerken; bu sayılar da yükselmeye devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 1235 artışla 301 bin 299'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 9 milyon 526 bin 509'a çıktı, bunlardan 3 milyon 242 bin 743'üne ikinci doz aşı uygulandı.