Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti

10.12.2020 02:15
Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 595 artışla 2 milyon 324 bin 216'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 296 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 648'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 558 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1379 artışla 173 bin 247'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,4'e indi.

Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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