Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 591 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 104'e ulaştı.

Hastanelerde 1673'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 194 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 733 artışla 103 bin 413'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.