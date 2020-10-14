Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı

14.10.2020 23:09
Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 591 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 591 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 104 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 104'e ulaştı.

Hastanelerde 1673'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 194 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 733 artışla 103 bin 413'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi         
22:46
Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor         
21:17
Türk Telekom'da 3. kez top ağlarla buluştu! Milliler muhteşem golle umutlandı Türk Telekom'da 3. kez top ağlarla buluştu! Milliler muhteşem golle umutlandı         
20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 23:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 591 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei