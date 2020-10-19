Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın'ın radikal İslamcı olarak tanımladığı 10 kişiyi hedef alan bir dizi operasyon yapıldığını ve 51 Müslüman derneğinin feshedilmesini istediğini açıkladı.

Fransa'da Müslümanlara karşı baskı giderek çoğalıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın'ın, radikal İslamcı olarak tanımladığı 10 kişiyi hedef alan bir dizi operasyon yapıldığını açıkladı. Darmanın, operasyonların Samuel Paty'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayla bağlantısı olmadığını ve sadece mesaj vermek için yapıldığını açıkladı. Darmanın Cumhuriyet düşmanlarına karşı bir dakika bile beklemeyeceğiz dedi. Cuma akşam saatlerinde, Conflans Sainte-Honorine'de yaşanan olayda genç bir adam 47 yasındaki tarih öğretmeni Samuel Paty'yi başını keserek öldürmüştü.

Darmanın, Fransa'da İslamofobiye karşı Derneğinin ve 50 derneğin feshedilmesini istediğini açıkladı. Darmanın " Derneğin Cumhuriyet düşmanı olduğunu düşünmemize sebep veren belirli sayıda unsurlar var" açıklamasında bulundu. Oysa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu derneğin yararlı işler yaptığını öne sürmüştü. Darmanın Derneğin fes edilmesini istiyorum çünkü devlet yardımlarından ve vergi indirimlerinden yararlanıyor ve devlet İslamofobisini iddia ediyor dedi.

Dernek, Fransa'daki Müslüman karşıtı eylemleri sistematik olarak listeleyen kuruluştur ve islamofobi mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek sunuyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi derneğe danışman üye statüsü vermişti. - PARİS