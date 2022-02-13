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Son dakika haber: Fransa'da, Özgürlük Konvoyu'nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa'da, Özgürlük Konvoyu'nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma

13.02.2022 21:15
Son dakika haber: Fransa'da, Özgürlük Konvoyu'nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma

Bir son dakika haberine göre Fransa'da, polisin Özgürlük Konvoyu'nda yer alan bir aracın şoförüne silah doğrultmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da, polisin Özgürlük Konvoyu'nda yer alan bir aracın şoförüne silah doğrultmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TF1 televizyon kanalı, başkent Paris'te Özgürlük Konvoyu gösterileri esnasında Charles de Gaulle Meydanındaki Zafer Takı'nın etrafında bir polis aracının Fransa bayrağıyla süslenmiş beyaz bir aracı takip ettiği ve araçtan durmasını istediği görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde, kovalamacanın sona ermesiyle aracından inen polis memurunun sürücüye silah doğrulttuğu anlar da yer aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada Champs-Elysee'deki polis müdahalesine dair bir video dolaştığı, olaya ilişkin idari soruşma başlatıldığı kaydedildi.

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Özgürlük Konvoyu, Fransa, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fransa'da, Özgürlük Konvoyu'nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fransa'da, Özgürlük Konvoyu'nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma - Son Dakika
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