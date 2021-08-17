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Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı - Son Dakika

Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

17.08.2021 20:05

Son dakika haberleri: - Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı Fransa'nın Rosny-Sous-Bois bölgesinde polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı.

- Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

PARİS - Fransa'nın Rosny-Sous-Bois bölgesinde polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in doğu banliyölerinden Rosny-Sous-Bois'te polis, dur ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı. Polisin ateş açtığı anlar ise, olay anında bölgede bulunan bir yolcu otobüsünün içinden anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin birkaç el kaçan araca doğru ateş ettiği ve yolcuların ise panikle kendilerini korumak için otobüste yerlere yattığı görüldü. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

Polis Memuru, Fransa, Paris, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı - Son Dakika


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