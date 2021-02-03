Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 23 bin 337 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 337 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 404 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 322 kişi hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı hastanelerde 54 bin 213 ve bakımevlerinde 23 bin 25 olmak üzere 77 bin 238'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 337 artışla 3 milyon 224 bin 798'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 280'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 71 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1577 artışla 226 bin 896'ya ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 541 bin 79'a çıktı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalına verdiği demeçte, aşı kampanyasının belirlenen ritimde ilerlediğini söyledi.

Fransızların diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaz sonuna kadar aşı vurulabileceğini kaydeden Macron, yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'inin mart başına kadar aşılanacağını belirtti.

Macron, ülkedeki 4 ilaç firmasının şubat sonu veya mart başında Pfizer/BioNTech, Moderna ve Curevac aşılarını üretmeye başlayacağını bildirdi.

"Sputnik V" aşısının Rus üretici tarafından pazarlama izni verilmediği sürece Fransa'da dağıtımının mümkün olmadığını ifade eden Macron, birkaç hafta önce "Sputnik V" aşısı hakkında yetkililerle görüşmek için Rusya'ya bir ekip gönderdiğini belirtti.