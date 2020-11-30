Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 4 bin 5 Kovid-19 vakası açıklandı - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayıları düşüyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 5 artışla 2 milyon 222 bin 488'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 408 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 731'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 751'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 258 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 854 artışla 162 bin 281'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10,9 oldu.

Salgını kontrol altına tutabilmek için hükümet, günlük Kovid-19 vaka sayısını 5 binin altına düşürmeyi hedeflemişti.