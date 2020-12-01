Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası
01.12.2020 22:36
Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 164 bin 29 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 52 bin 731 olduğu aktarıldı.
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