Son dakika haber... - Fransa'da son 24 saatte 198 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

- Fransa'da son 24 saatte 198 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

PARİS - Fransa'da son 24 saatte korona virüs salgını nedeniyle 198 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 325'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki düşüş sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 784 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 218 bin 483'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 198 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 52 bin 325'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 391'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 382 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.