Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 581 ölüm
27.11.2020 22:32
Son dakika dünya haberi: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 581 kişi de yaşamını yitirdi.
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 581 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 196 bin 119'a ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 196 bin 119'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 159 bin 915 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 581 daha artarak 51 bin 914 olduğu aktarıldı.
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